Металлурги «Красного Октября» выпустили в Волгу 37 тысяч мальков осетра

Экономика 31.07.2024 12:17 Реклама
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31.07.2024 12:17 Реклама
30 июля сотрудники «Красного Октября» – руководство предприятия, заводчане с детьми и представители профсоюзной организации – выпустили в Волгу 37 тысяч мальков в рамках экопроекта по восстановлению популяции русского осетра в Волжско-Каспийском бассейне.
Путь будущих осетров начинается на Волгоградском осетровом заводе, где молодь, закупленную предприятием, выращивают около двух месяцев. Когда все сеголетки достигают массы двух-трех граммов, их переселяют в открытый водоем.
Эта экологическая акция набирает все большую популярность в регионе. С помощью компенсационного выпуска мальков специалисты и активисты надеются постепенно восстановить популяцию рыб различных пород.
Участие в экопроекте становится для «Красного Октября» традиционным мероприятием – прошлым летом металлурги выпустили в Волгу 30 тысяч мальков.
– Мы приезжаем сюда вместе с детьми, нашей молодежью. Это возможность на собственном примере показать, что к природе нужно относиться бережно. Не на словах, а на деле стать причастным к сохранению экосистемы региона, – отметил генеральный директор предприятия Константин Волков. – Такого же принципа мы придерживаемся и на производстве.
Для «Красного Октября» вопрос экологической политики является одним из приоритетных – ведутся мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду, модернизируется очистное оборудование основных фондов – вводятся в эксплуатацию новые, современные системы вентиляции и аспирации воздуха. Реализуется масштабный проект по модернизации системы сухой газоочистки одного из цехов. На предприятии действует система производственного экологического контроля, проходит аудит системы экологического менеджмента, который подтверждает соответствие завода требованиям международных стандартов.
Фото предоставлено пресс-службой предприятия.
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648
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