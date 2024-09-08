Общество

«Уговаривать никого не пришлось»: волгоградцев зовут на дегустацию лучшего в городе кофе

Общество 08.09.2024 07:46
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08.09.2024 07:46


Фестиваль для ценителей по-настоящему качественного кофе пройдет в Волгограде в эти выходные. Гостей COFAN'а обещают удивить не только вкусом напитка, но и его оригинальной подачей, сообщает V102.RU. 

В последний раз фестиваль для мастеров кофейного искусства и ценителей бодрящего напитка проходил в Волгограде пять лет назад. Ставить популярный проект на паузу приходилось то из-за ковидных ограничений, то из-за сложностей в подборе сильной команды участников. 

— В Волгограде действительно часто открываются новые кофейни. Но также часто они и закрываются. За последние три года статистика примерно 1:1, — рассказывает один из организаторов COFANа Виктор Столбовой. — Поэтому мы предложили участие в фестивале кофейням, работающим в городе хотя бы несколько лет. В итоге собрали около десяти проектов. Все ребята оказались лёгкими на подъем — долго уговаривать никого не пришлось.

Самой ожидаемой частью фестиваля для волгоградских гурманов наверняка станет каптестинг — проще говоря, дегустация. Тем же, кто ценит кофе не только за его вкус, но и за подачу, организаторы советуют дождаться конкурса латте-арта для профессиональных бариста, умеющих рисовать на плотной пене не только  классические веточки и сердца.  

— В наши дни держать качество главного продукта становится сложнее. Вкусного зерна привозят все меньше. Из-за естественных процессов цены на него растут, покупательская способность кофеен уменьшается, — говорит Виктор Столбовой. — И все-таки стараемся держать марку. Ведь, на мой взгляд, среди других кофейня качественно выделяется качеством зерна, авторским меню и подходом к обучению даже классическому меню. 

Встреча волгоградских кофеманов пройдёт на первом этаже Ворошиловского торгового центра в воскресенье с 10:00 до 22:00. 

— Мы пригласили на фестиваль не только волгоградцев, но и мастеров кофейного дела из других городов, — отмечает организатор фестиваля Марк Миндак. — О тонкостях своего искусства и профессиональных деталях гостям расскажут и бариста, и профессиональные обжарщики, и сами владельцы кофеен. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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