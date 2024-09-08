«Рабочих нет, как и техники»: волгоградцы ждут открытия нового переезда у остановки «ЦПКиО»

В Центральном районе Волгограда рабочие закончили реконструкцию переезда через трамвайные пути у остановки «ЦПКиО» на перекрестке улицы Глазкова и проспекта имени В. И. Ленина.





— Сегодня утром шел на работу. Смотрю — рабочих нет, как и техники. На первый взгляд вроде все готово. Новое покрытие уложено, правда, асфальт какими-то уродливыми кусками накидали. Но наливные баки до сих пор не убирают. Движение пока ограничено, — рассказал V102.RU один из местных жителей.





Напомним, в администрации Волгограда ранее сообщали, что введенные для автомобилистов ограничения снимут до 07.00 6 сентября.

Фото: читатели ИА «Высота 102»