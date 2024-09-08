Похожие на автоматные очереди звуки всполошили с самого утра жителей Дзержинского района Волгограда.

— Со стороны Качинского рынка сегодня где-то около 10 часов были слышны звуки как будто автоматных очередей. Сначала один раз длительно, потом спустя какое-то время еще раз все повторилось, — рассказали V102.RU обеспокоенные горожане.

Проживающие в домах по улице Хорошева горожане также сообщили о некой «стрелкотне», которую было отчетливо слышно из открытых окон со стороны Первой продольной.

В городской Единой дежурно-диспетчерской службы уточнили, что никаких сообщений о подобных жалобах не поступало, предположив, что, возможно, в городе проводились какие-либо учения. Редакция информагентства направила запрос в Южный военный округ.

Напомним, что жителей Волжского напугали звуки канонады.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»