Пострадавшая в ДТП с деревом волгоградка попала в реанимацию

Пассажирка легковушки, влетевшей в дерево прошлой ночью в Кировском районе Волгограда, оказалась в реанимационном отделении, сообщает V102.RU.
— В больницу № 15 доставлена 28-летняя женщина. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Находится в реанимации. Проводится необходимый комплекс медицинских мероприятий, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В ту же больницу попал и 20-летний мужчина, который также находился в салоне автомобиля в момент аварии.
— Состояние пациента стабильное. Получает лечение в хирургическом отделении, — добавили в облздраве.
Напомним, в ГУ МВД сообщили подробности ночного ДТП с деревом. Очевидцы сняли видео последствия дорожного инцидента.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»