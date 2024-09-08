ЦИК: Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

Андрей Бочаров лидирует на губернаторских выборах в Волгоградской области по итогам обработки первых 0,14% протоколов, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.
Действующий глава региона набрал 69,28% голосов. Именно такие данные передает федеральное информагентство, опираясь на данные онлайн-табло информационного центра ЦИК.
Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Евгений Кареликов набирает 4,65% голосов, Алексей Васютенко от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 6,06% голосов, Алексей Кононенко от ЛДПР — 4,75% голосов, выдвинутый КПРФ Олег Дмитриев получил 10,97% голосов.