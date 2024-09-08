Общество

В избиркоме назвали четыре района-лидера по явке в Волгоградской области

Общество 08.09.2024 13:20
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08.09.2024 13:20


В избиркоме отчитались об активности голосующих и определили районы-лидеры в Волгоградской области, сообщает V102.RU. 

По состоянию на 12 часов 8 сентября явка на выборах губернатора Волгоградского региона и выборах депутатов Волгоградской облдумы составила 47,30%, уточнили в региональном избиркоме.

— Избиратели голосуют активно. В некоторых районах области — в Киквидзенском, Кумылженском, Руднянском и Серафимовичском районах — явка превысила 60%, — прокомментировала ход голосования зампредседателя ИКВО Юлия Чернышкова. 

Уточняется, что голосование продлится до 20.00. Заявления о волеизъявлении на дому УИКи принимают до 14.00. 

Напомним, в Волгоградской области стартовал последний день трехдневного голосования. По региону организованы 1404 избирательных участка.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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