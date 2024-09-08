В избиркоме отчитались об активности голосующих и определили районы-лидеры в Волгоградской области, сообщает V102.RU.
По состоянию на 12 часов 8 сентября явка на выборах губернатора Волгоградского региона и выборах депутатов Волгоградской облдумы составила 47,30%, уточнили в региональном избиркоме.
— Избиратели голосуют активно. В некоторых районах области — в Киквидзенском, Кумылженском, Руднянском и Серафимовичском районах — явка превысила 60%, — прокомментировала ход голосования зампредседателя ИКВО Юлия Чернышкова.
Уточняется, что голосование продлится до 20.00. Заявления о волеизъявлении на дому УИКи принимают до 14.00.
Напомним, в Волгоградской области стартовал последний день трехдневного голосования. По региону организованы 1404 избирательных участка.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»