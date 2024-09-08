В Волгограде сняли уникальное приближение к Земле Сатурна

В Волгограде ранним утром 8 сентября сделали уникальный снимок приблизившейся к земле планеты Сатурн.

Как сообщает V102.RU редкий кадр опубликован в официальной группе Волгоградского планетария. Известно, что сегодня в 07.27 по московскому времени Сатурн оказался в противостоянии Солнцем, когда их центры оказались точно на одной прямой.

В свою очередь в Московском планетарии отмечают, что блеск планеты в этот момент достигает почти нулевой звездной величины (+0,57m), а видимый диаметр планеты составляет 19,2 угловых секунд. Благодаря этому появляется уникальный шанс рассмотреть планету со всех сторон.

Напомним, что противостояния второй по размерам планеты Солнечной системы происходят каждый год и повторяются раз в 378 дней. Когда Сатурн проходит точку противостояния, он максимально приближается к Земле и от этого кажется ярким и крупным.

Фото: Волгоградский планетарий