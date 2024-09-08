Появились первые данные о явке волгоградцев в последний день выборов

По состоянию на 10.00 воскресенья, 8 сентября, явка на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов регионального заксобрания составила 44,40%, сообщает V102.RU со ссылкой на областной избирком.

Ранее журналисты информагентства сообщали, что с 6 по 8 сентября в регионе стартовали выборы различного уровня, в том числе и губернаторские.

Напомним, в Волгоградском регионе начался заключительный день голосования. По области организованы 1404 избирательных участка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»