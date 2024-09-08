



«Стою за кулисами. Волнуюсь. Но вдруг зажигается свет, я делаю шаг на сцену и забываю обо всем на свете. Каким-то чудесным образом вдруг заживают сломанные ноги, проходит кашель, улетучивается боль в голове. Волшебство!» - так о своей работе рассказывает актриса-кукловод Татьяна Ларина. Получая драматические роли, она вдруг резко сменила амплуа и с головой нырнула в мир детства. Легко ли удивить маленького зрителя? Играют ли актеры в реальной жизни? И правда ли, что куклы могут рассказать куда больше живых актеров? Об этом и многом другом – в материале ИА «Высота 102».

Угадать в Татьяне прирожденную актрису можно буквально с первых минут разговора. По бьющей через край энергии и по глазам – едва речь заходит о театре, как они загораются подобно двум ярким лампочкам.

- В 22 года я пришла в народный театр оперетты. Свою первую крупную роль помню, как сейчас – я была цыганкой-предсказательницей. Конечно, очень волновалась. Представьте, я пою арию, а в оркестровой яме сидят музыканты... Еще бы не переживать, - улыбается актриса-кукловод. – После была драматическая студия, драматический театр. По-настоящему на своем месте я ощутила себя в Волгоградском театре кукол, который открывает необыкновенные возможности. Здесь можно показать абсолютно все. И то, что в драме получится жестким или пошлым, здесь будет другим – более точным, выразительным. В драме не случится моментального превращения, а тут – раз – и кукла меняется. Свет, раскрытие разных механизмов. Одним словом, возможностей для создания волшебства у нас намного больше.

Десять лет назад молодая актриса всерьез увлеклась куклами. Татьяна Ларина своими руками создавала их буквально из любого подручного материала. Окончательно ее пазл сошелся именно здесь, в театре, где все персонажи получают свою собственную историю и становятся по-настоящему живыми.





- Я могу сшить, вылепить, вырезать из дерева абсолютно любую куклу. Вот сейчас, если заглянете в мой телефон, увидите, что я ищу, как сделать марионетку. За годы работы я поняла, что кукла рождается такой, какой она хочет быть. Иногда, к примеру, сделаешь прекрасный эскиз и пытаешься ему соответствовать – такие глаза, такие волосы. Вроде бы все должно получиться, а оно не получается. Ни в какую. Цепляешь кукле другие волосы, и только тогда все складывается, - рассказывает Татьяна. – Кукла приходит к нам живой, но ее душа пока спрятана. Получая ее перед новой постановкой, мы ее тщательно изучаем и пытаемся понять, что же в ней заложено художником. В итоге находим то, что уже есть, и вкладываем что-то свое. Такой вот симбиоз.

После работы в драматическом театре Татьяне пришлось привыкать к новому жанру – «отключать» себя, свое тело и голос и направлять всю энергию в куклу.

- У куклы огромные возможности. Больше, чем у человеческого тела. На самом деле это какие-то космические просторы для творчества, - Татьяна взахлеб рассказывает о работе своей души. – У меня в городе не было театра кукол, поэтому в детстве я не ходила на представления. Но уже взрослой смотрела на работу мастеров и не могла скрыть восторга. Казалось бы, Петрушка. Что он может? Постучать обо что-то головой, покричать. Но в их руках он становился таким живым, что я с первых же минут включилась в процесс и не могла оторвать глаз от сцены. В театре каждая кукла обретает свой характер, биографию, имя. При знакомстве с ней мы смотрим, что же она может. Как она танцует, грустит или веселится, ходит или падает. Мы крутим ее в разные стороны, балуемся, прыгаем и в этот момент подбираем голос для нового персонажа.





Магия, чарующая зрителей с первых минут представления, создается артистами еще за кулисами. Для эффекта полного погружения они на время выпадают из внешнего мира и с детским трепетом и волнением погружаются в сказку.

- На сцене я не помню, какой сегодня день недели, какая погода за окном, кто есть я. Я понимаю только то, что происходит здесь и сейчас, - откровенничает Татьяна Ларина. – Кто-то может сказать, что современных детей ничем не удивить. Они привыкли к постоянному движению, быстрой картинке в мультфильмах. На самом деле все зависит от каждого конкретного ребенка. Иногда его очень легко увести в мир сказки, иногда сложнее. Смотришь, его родители сидят с широко открытыми глазами, а он проявляет безразличие. Я для себя нашла такое решение – взглядом выхватываю каждого зрителя по отдельности и разговариваю именно с ним. В этот момент я вижу, как он постепенно включается и понимает, что перед ним – живое видео. В результате начинается невероятный энергообмен. Наверное, я именно ради него и выхожу на сцену. Причем, я получаю даже больше, чем отдаю, и ухожу такой наполненной, такой окрыленной. Это невероятный эмоциональный подъем, ух!





Как только кулисы скрывают сцену от зрительских глаз, актеры выходят из образов. Именно так, разделяя театральную и реальную жизни, они спасают себя от выгорания и сохраняют всю искренность, живость и правдивость рассказываемой детям истории.

- Мнение о том, что актеры играют и вне сцены, я считаю мифом. Я, например, не играю. На сцене я – персонаж, а в жизни – совершенно обычный человек. На каждый сценический образ тратится очень много энергии, и, если поддерживать этот образ и в обычной жизни, есть риск расплескаться, потерять себя за какой-то маской. А к чему это? Зачем? – рассуждает актриса-кукловод. – Наша работа связана с большими эмоциональными нагрузками, здесь мы постоянно говорим – говорим на сцене, говорим за кулисами. И порой нам очень не хватает тишины. Именно она становится спасением от профессионального выгорания. Спокойно прогуляться по городу, посмотреть по сторонам, почитать и отключиться от всего, - и вот ты уже снова готов выходить на сцену. Слишком долго отдыхать лично у меня не получается – начинаю скучать по театру. Вот сейчас я вышла из отпуска с мыслью: «Пора бы начинать!».

На уходящей неделе Волгоградский театр кукол открыл новый, 88-й, сезон. В октябре юных театралов зовут сразу на две премьерные постановки – «Волк и семеро козлят», а также «Серебряное копытце» по сказке Павла Бажова. В ноябре актеры представят волгоградцам чеховскую «Чайку» в экспериментальном жанре «опыт прочтения», а накануне Нового года детям подарят волшебную и трогательную историю про Умку.

Автор текста Виктория Чумакова