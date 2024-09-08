Общество

Волгоградцы заявили о водной блокаде после ремонта на улице Игарской

Общество 08.09.2024 17:45
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08.09.2024 17:45


В редакцию V102.RU обратились жители поселка Чистопрудный в Дзержинском районе Волгограда с жалобой на полное отсутствие воды на протяжении уже четырех дней. Со слов горожан, проблемы начались с течи по улице Игарской, которую ликвидировали, после чего в их домах краны стали в буквальном смысле сухими. 

— Где-то полторы недели назад у нас по улице ручьем бежала вода. Прорыв нашли около дома № 69. 5 сентября приезжала бригада концессий, долго что-то там рыли, потом делали, в итоге — вода перестала течь не только по улице, но и в наших домах. Если поначалу при аварии наблюдалась тонкая струйка холодной, то после — обрубило все, — рассказала информагентства местная жительница, представившаяся Любовью. 


На фото: именно на этом месте боролись с течью коммунальщики 

Женщина утверждает, что она вместе с соседями настойчиво пыталась добиться информации об отсутствии водоснабжения в ресурсоснабжающей компании: 

— Мы по очереди звонили по номеру 60-66-00, но нам сказали, что подвоза воды не будет, так как это решает некий диспетчер по Дзержинскому району. По причине отсутствия воды в домах по улице Игарской нам так ничего внятного и не сказали. Вчера мы позвонили в мэрию Волгограда по номеру 30-12-83. Нам ответили, что взяли ситуацию на контроль. С места так ничего и не сдвинулось. Лишь у дома № 13 сновали туда-сюда коммунальщики, но толку никакого.


Любовь считает, что причина отсутствия воды может быть в том, что водопровод при засыпке котлована забился глиной или песком. 

— Мы пытались донести это до ресурсников. На что нам ответили, мол, сами лезьте и пробивайте свои колодцы. Это просто форменное издевательство. У нас по улице живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры. Все сидим без воды которые сутки, — сетует волгоградка. 

В компании-концессионере в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что 5 сентября специалисты «Концессий водоснабжения» действительно завершили восстановительные работы на трубопроводе по улице Игарской. 

— В настоящее время ресурс подается в штатном режиме. По заявкам жильцов в ближайшее время специалисты «Концессий водоснабжения» проведут осмотр частной линии трубопровода, — уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. 

Напомним, чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под Волгоградом. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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