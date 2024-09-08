Общество

Глава Минтранса выложил видео после поездки на метротраме в Волгограде

Общество 08.09.2024 12:37
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08.09.2024 12:37


Министр транспорта РФ Роман Старовойт сегодня, 8 сентября, опубликовал в своем Telegram-канале видео с поездкой на единственном в России метротраме. 




— Недавно посетили с командой Минтранса Волгоград — город-герой со славной военной историей, а еще один из самых протяженных городов России. Волгоградский электрический транспорт стал настоящей достопримечательностью, здесь работает единственный в России метротрам — подземный трамвай. Его маршруты проходят как под землей, так и по земле, — поделился с подписчиками федеральный чиновник. 

По словам министра, в этом году Волгоградская область получит 62 новых трамвая, а 12 из них уже вывели на линию. Также будет закончено полное обновление надземной части самих путей. Старовойт уточнил, что он продолжит знакомить читателей своего канала с общественным транспортом в регионах, которым ему удалось воспользоваться лично во время рабочих поездок. 

Напомним, 16 августа глава Минтранса прибыл в Волгоградскую область с инспекцией дорожных объектов. Министр поддержал предложение Бочарова по расширению возможностей автобусных парков, а также своими глазами увидел ход строительства третьего пускового комплекса моста через Волгу. 

Видео: Роман Старовойт / t.me 

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