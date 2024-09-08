Общество

В Волгоградской области проголосовало рекордное число избирателей

Общество 08.09.2024 20:45
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08.09.2024 20:45


В Волгограде и области завершилось трехдневное голосование на выборах различного уровня, сообщает V102.RU. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

— Проголосовало более одного миллиона избирателей. В соответствии с законодательством окончательные данные по явке станут известны после подведения итогов голосования. Выборы прошли в штатном режиме, — отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», уже на 18.00 явка по региону превзошла выборы прошлых лет. Так, в 2000-х она составляла — 50,4%, в 2004 году 41,5%, в 2014-м голосовали 36,63% избирателей, в 2019 году явку фиксировали на уровне в 41,22%. 

Уточняется, что на выборах 6-8 сентября проведение голосования обеспечивали более 12,5 тысяч членов УИК. На 198 избирательных участках в регионе подсчет голосов и составление протокола УИК об итогах голосования будет осуществляться с помощью КОИБов., что позволит исключить человеческий фактор при подсчетах. На остальных участках применят технологию QR-кодирования протоколов УИК.

Напомним, что по области было организовано 1404 избирательных участка. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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