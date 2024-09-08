Новая неделя встретит волгоградцев резкими перепадами температур

В Волгограде и области новая неделя начнется с резкого похолодания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, в отдельные часы температура упадет до +6 градусов.

— В понедельник, 9 сентября, по области осадки маловероятны. Ветер восточного направления 8-13 м/с. В ночные часы за окном +10...+15º, местами столбики термометров покажут всего +6º, днем воздух прогреется до +24...+29º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 10 сентября, сильные осадки обойдут регион. Ветер восточной четверти со скоростью 7-12 м/с. В ночной период +12...+17º, местами до +8º, в послеобеденные часы +24...+29º.

В Волгограде в первые рабочие дни новой недели будет облачно с прояснениями.

— 9 сентября по городу без существенных осадков, ветер восточный 7-12 м/с. В ночной период +13...+15º, днем +25...+27º, — добавили волгоградские прогнозисты. — 10 сентября в областном центре без осадков, ветер восточного направления 7-12 м/с. Ночью +15...+17º, днем +26...+28º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 9 по 15 сентября будет облачно и без осадков. Небольшие дожди пройдут лишь в понедельник и пятницу.

Самыми теплыми днями новой недели окажутся среда и четверг. Дневные температуры в эти сутки будут держаться на отметке в +29 градусов. Небольшой спад наметится к выходным. В субботу и воскресенье столбики термометров днем не поднимутся выше +26 градусов. Ночные температурные значения на новой неделе составят в среднем +14...+17 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»