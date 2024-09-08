Общество

В Волгоградской области голосование на выборах вышло на финишную прямую

Общество 08.09.2024 16:15
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08.09.2024 16:15

В Волгоградской области за несколько часов до закрытия избирательных участков явка на выборах показывает уверенный рост.

— По состоянию на 15.00 8 сентября явка на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 52,56%, — уточнили V102.RU в избирательной комиссии региона.

По сравнению с утром и дневными часами горожане после обеда стали активнее. На 10.00 фиксировали результат в 44,40%, в 12.00 был небольшой прирост до 47,30%. При этом отдельные районы выбились в лидеры по числу проголосовавших. 

Напомним, в Волгоградском регионе стартовал заключительный день трехдневного голосования. По региону организованы 1404 избирательных участка. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

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