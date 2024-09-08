В Волгоградской области стартовал заключительный день голосования

В Волгограде и области сегодня, 8 сентября, с 08.00 вновь заработали избирательные участки. В регионе стартовал третий и итоговый день голосования на выборах различного уровня.

Накануне избирком привел данные, что по истечению двух дней в голосовании приняли участие 42,48% избирателей. Сделать свой выбор, отдав предпочтение понравившемуся кандидату можно сегодня до 20.00.

Напомним, 6 сентября в регионе стартовало голосование на выборах губернатора, депутатов областного заксобрания, а также в 474 органа местного самоуправления на территории 29 районов и трех городских округов. Волгоградцам предстоит выбрать 175 сельских глав и 299 депутатов представительных органов муниципальных образований. По области организованы 1404 избирательных участка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»