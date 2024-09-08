ГУ МВД сообщило подробности о влетевшем в дерево волгоградце

Стали известны подробности ДТП с деревом и легковушкой в Кировском районе Волгограда, произошедшем накануне вечером, сообщает V102.RU.

— По предварительной информации, в 19.35 водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2115 напротив дома № 110 по ул. Абганеровской потерял управление и наехал на дерево, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате происшествия в медучреждение доставили водителя и пассажирку легкового автомобиля.

Напомним, видео с места аварии на улице Абганеровской сняли очевидцы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области