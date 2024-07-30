Спорт

Волгоградская теннисистка выиграла турнир в Португалии

Спорт 30.07.2024 08:52
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30.07.2024 08:52


Волгоградская теннисистка Анастасия Захарова выиграла международный турнир в Португалии, сообщает V102.RU.
 
Соревнования с призовым фондом в 100 тысяч долларов под эгидой международной федерации ITF проходили в городе Фигейра-да-Фош. Захарова на старте уверенно обыграла местную соперницу Софию Пинто в двух сетах - 6:3, 6:4. Затем Анастасия в более равном поединке оказалась сильнее оппонентки из Чехии Габриэлы Кнутсон — 7:6, 6:4. В четвертьфинале 22-летняя волгоградская спортсменка одолела теннисистку из Таиланда Ланлану Тараруди — 6:1, 6:2.
 
В следующем раунде россиянке противостояла японка Аой Ито. Снова в двух партиях успех праздновала Захарова, вышедшая в финал — .7:6, 6:3. В решающем матче  Анастасия встретилась с опытной 31-летней соперницей из Франции Кристиной Младенович и не оставила ей шансов —  6:2, 6:1.
 
Отметим, что для Захаровой турнир в Португалии оказался первым победным соревнованием в нынешнем году.
 
Фото: страница Анастасии Захаровой VK.com (архив)

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