В РЖД изменили маршруты четырёх пассажирских поездов из-за ЧП под Волгоградом





29 июля из-за схода пассажирского поезда в Котельниково Волгоградской области РЖД скорректировало маршруты движения четырёх пассажирских поездов. Как сообщает ИА «Высота 102», составы направлены в обход повреждённого во время ЧП участка.

Корректировки коснулись поездов Nº 354 «Имеретинский Курорт — Пермь», Nº 510 «Новороссийск — Казань», а также Nº 127 «Красноярск — Адлер», Nº 235 «Тында — Анапа». Первые два проседают по дублирующей ветке через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции Волгоград. Вторая двойка будут двигаться тем же маршрутом, но в обратном направлении.

Отметим, по информации транспортной компании, из-за движения в объезд возможна задержка отправлений. Всю актуальную информацию пассажиры могут узнать на горячей линии 8-800-775-00-00.