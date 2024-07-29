



29 июля в Красноармейском районе Волгограда Андрей Бочаров сделал ряд важных заявлений. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона по итогу заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва на канализационной насосной станции № 4 пообещал оказать семьям погибших всестороннюю помощь, а также поручил выплатить по 1 млн рублей.

— В ближайшее время помощь будет оказана. Мы не должны ждать окончания расследования и момента, когда будут названы виновные. Считаю, что правильно оказать семьям поддержку уже сейчас, — подчеркнул губернатор.

Также Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам уделить дополнительное внимание прилегающим к месту ЧП жилым домам и социальным объектам. Специалисты должны обследовать сооружения, оценить их пригодность для проживания, а также произвести восстановительные работы.

Напомним, взрыв на канализационной станции произошел 6 июля во время производства сварочных работ. Накануне перед происшествием на объекте задохнулся один из рабочих. После взрыва были сразу обнаружены тела ещё двоих погибших. Впоследствии были найдены останки ещё троих специалистов. Таким образом, во время масштабного ЧП погибло пятеро рабочих.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области