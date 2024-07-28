Происшествия

В Среднеахтубинском районе ликвидировали пожар в крупном посёлке

Происшествия 28.07.2024 20:37
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28.07.2024 20:37


28 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошёл пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером вспыхнула хозяйственная постройка на территории посёлка Киляковка.



- В 17:57 поступило сообщение о возгорании в Среднеахтубинском районе. В поселке Киляковка происходило горение хозяйственной постройки размером 3х2 м по всей площади, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

На место оперативно прибыли сотрудники 32-й пожарно-спасательной части. Возгорание было ликвидировано в 18:22.

Отметим, по информации спасателей, погибших и пострадавших в ЧП нет. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me

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