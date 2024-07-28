В центре Волгограда вновь произошло жуткое ДТП с участием иномарки и мотоциклиста





27 июля в Центральном районе Волгограда дорогу не поделили водитель легковушки и мотоциклист. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло на участке набережной 62-й армии в районе пешеходного перехода через рокадную дорогу напротив музея-заповедника «Сталинградская битва».

Судя по фотографиям с места происшествия, столкновение было такой силы, что мотоцикл несколько раз перевернулся, получив серьёзные повреждения. Его водитель же вылетел на асфальт.

Отметим, по информации свидетелей происшествия, пострадавший с тяжёлыми увечьями был доставлен в одну из местных больниц. Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняют сотрудники ГАИ.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me