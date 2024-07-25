Уличные камеры сняли в Волгограде бросившегося под колеса иномарки ребенка





Дорожное происшествие с 9-летним мальчиком, которое могло привести к страшным последствиям, запечатлели в Волгограде уличные камеры видеонаблюдения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем в Тракторозаводском районе Волгограда.



- Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, напротив дома №215 по пр. Ленина совершил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате ДТП несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, - сообщили в главке.

На записи видно, что мальчик пытается перейти дорогу в неположенном месте. Его пропускает водитель автомобиля, остановившийся в левом ряду. В это время по правой полосе движется другой автомобиль, водитель которого, видимо, не замечает ребенка за остановившейся машиной. Мальчик выскакивает перед иномаркой практически под колеса. Автомобиль пытается избежать столкновения, но все равно задевает бегущего ребенка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

