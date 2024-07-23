Расследования

Под Волгоградом осудили экс-полицейского за смертельное ДТП

Расследования 23.07.2024 18:00
0
23.07.2024 18:00

Суд Дубовского района Волгоградской области огласил приговор в отношении 30-летнего экс-сотрудника полиции, по вине которого погиб его коллега в результате ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии-поселения. Также в течение двух лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. 

Смертельная авария произошла утром 9 февраля прошлого года. Фигурант дела на служебной машине отправился в командировку со своим коллегой. На трассе Р-228 в сторону Саратова мужчина не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, его 30-летний коллега скончался на месте аварии.

Свою вину бывший сотрудник признал частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 

Оба полицейских, как ранее сообщалось, работали в Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.07.2024 16:27
Расследования 23.07.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2024 14:17
Расследования 23.07.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2024 12:04
Расследования 23.07.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2024 11:26
Расследования 23.07.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2024 19:11
Расследования 22.07.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2024 13:42
Расследования 22.07.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2024 12:46
Расследования 22.07.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2024 10:11
Расследования 21.07.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2024 13:26
Расследования 20.07.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2024 08:44
Расследования 20.07.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.07.2024 07:23
Расследования 20.07.2024 07:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2024 14:23
Расследования 19.07.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2024 13:32
Расследования 19.07.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2024 21:03
Расследования 18.07.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2024 18:55
Расследования 18.07.2024 18:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:50
Учёные РАН прогнозируют 6-балльную магнитную бурю 24 июляСмотреть фотографии
19:08
Чудом отстояли дом: в Дубовке ликвидирован пожар на территории частного сектораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:31
Матч «Ротора» и «Торпедо» побил рекорд посещаемости во всех лигахСмотреть фотографии
18:00
Под Волгоградом осудили экс-полицейского за смертельное ДТПСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде начался ремонт проезжей части ул. Краснознаменской: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
17:22
Зарезал и выкинул в подъезд: в Волгограде арестован зачинщик пьяной поножовщиныСмотреть фотографии
17:07
«Юбилейного» новичка подписал «Ротор»Смотреть фотографии
16:55
До 1 млн рублей увеличили выплату участникам СВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Пойманный на взломе банкомата волгоградец оказался судимым экс-бойцом СВОСмотреть фотографии
16:24
В Волжском силовики устроили облаву на нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
В Волгограде перекрашивают в другой цвет гостиницу «Интурист»Смотреть фотографии
16:12
Танцевальная битва, фильмы и основы айкидо: Tele2 представляет программу заключительной недели работы «MiXX территории»Смотреть фотографии
15:42
Зелёные технологии: в Камышине заколосилась уложенная на Центральной набережной брусчаткаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Волгоградские гандболистки бодро начали домашний тур на песчаных кортах Семи ветровСмотреть фотографии
14:34
Автомобиль Volvo изъяли у волгоградца за 600 неоплаченных штрафов ГИБДДСмотреть фотографии
14:17
Волгоградский суд отказал депутату Распутиной в жалобе на уголовное делоСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде военные выявят сильнейшего в чемпионате ЮВО по спортивному многоборьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Вылетевший в Москву самолет вернулся в Волгоград из-за больного пассажираСмотреть фотографии
12:35
В Саратове после гибели в ДТП сына губернатора Бусаргина возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
12:12
Сады Придонья угощали новыми соками на Агро ФестеСмотреть фотографии
12:04
В аэропорту Волгограда задержали депортированного из Турции беглецаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Ливни, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило волгоградцев о штормеСмотреть фотографии
11:26
Пытавшийся убить волгоградку сын экс-депутата Осипова избежал тюрьмыСмотреть фотографии
11:13
Глава Жирновского района Волгоградской области подал в отставкуСмотреть фотографии
11:10
Отцовство на прокат: волжанке грозит семилетний срок за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
10:44
На трассе «Волгоград-Луганск» сгорел КАМАЗСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде по неизвестным причинам на два часа задержали поезд в АнапуСмотреть фотографии
10:14
Пограничники задержали более 20 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
09:49
Денис Бояринцев похвалил «Ротор» за ничью с «Торпедо»Смотреть фотографии
09:47
На юге Волгограда эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за утечки газаСмотреть фотографии
 