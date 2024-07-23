Под Волгоградом осудили экс-полицейского за смертельное ДТП

Суд Дубовского района Волгоградской области огласил приговор в отношении 30-летнего экс-сотрудника полиции, по вине которого погиб его коллега в результате ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии-поселения. Также в течение двух лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Смертельная авария произошла утром 9 февраля прошлого года. Фигурант дела на служебной машине отправился в командировку со своим коллегой. На трассе Р-228 в сторону Саратова мужчина не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, его 30-летний коллега скончался на месте аварии.

Свою вину бывший сотрудник признал частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Оба полицейских, как ранее сообщалось, работали в Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции.