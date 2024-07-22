Брокер-мошенник выманил у волгоградца 5,4 млн рублей

Полным провалом обернулась попытка 37-летнего жителя Волгограда сорвать крупный куш на фондовой бирже. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в итоге мужчина лишился 5,4 миллиона рублей, часть из которых взял в кредит.

- Мужчине в конце июня в мессенджере поступило предложение от якобы аналитика фондовой биржи, обещавшего гарантированную прибыль, - рассказали в главке. - Волгоградец оформил кредит и вместе с собственными средствами перевел на различные счета.

Житель Волгограда обратился в полицию, так как не дождался обещанной брокером прибыли. Тогда мужчина понял, что его обманули.

По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.