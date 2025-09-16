Происшествия

Москвич въехал в СИЗО после угона грузовика с фермы в Волгоградской области

Происшествия 16.09.2025 16:44
16.09.2025 16:44


Дубовский районный суд Волгоградской области заключил под стражу ранее жителя Москвы, угнавшего КАМАЗ из фермерского хозяйства. Суд обвиняемый будет ожидать под стражей до 12 ноября. 

Согласно материалам уголовного дела, 13 сентября в селе Садки Волгоградской области житель столицы завладел грузовиком крестьянско-фермерского хозяйства «Выдрино»  и направился в сторону Дубовки. Впрочем, доехать до пункта «Б» ему не удалось – мужчина был задержан на автодороге сотрудниками ДПС. В тот же день в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – угон.

В Дубовском райсуде уточняют, что отправленный в СИЗО москвич ранее уже имел судимости. 

