Трассы Волгоградской области сковали дикие пробки

Фото из архива V102.RU
Происшествия 21.07.2024 14:54
0
21.07.2024 14:54
Фото из архива V102.RU
В Волгоградской области сегодня, 21 июля, наблюдаются заторы на федеральных трассах. Как сообщает V102.RU ссылкой на очевидцев, пробки фиксировались на автодороге у переезда около Нового Рогачика Городищенского района по направлению к Ростову-на-Дону.Еще один серьезный затор образовался в Камышинском районе. Виной этому стало ДТП, которое случилось около села Усть-Грязнуха. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Однако происшествие серьезно осложнило движение.
Фото из архива V102.RU
Около села в Волгоградской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар21.07.2024 16:16
Происшествия 21.07.2024 16:16
В Волгограде в массовом ДТП пострадали двое детей21.07.2024 11:15
Происшествия 21.07.2024 11:15
Сухое дерево вспыхнуло в жару у жилых домов в Волжском20.07.2024 15:16
Происшествия 20.07.2024 15:16
Под Волгоградом мужчина забил до смерти малыша из мести его матери20.07.2024 12:24
Происшествия 20.07.2024 12:24
Низко пролетевший над пляжем вертолет сняли на юге Волгограда20.07.2024 10:42
Происшествия 20.07.2024 10:42
В Волгоградской области женщина за рулем «Лады» погибла в кювете20.07.2024 10:10
Происшествия 20.07.2024 10:10
В Волгограде потушили пожар на складе19.07.2024 16:44
Происшествия 19.07.2024 16:44
В Волгоградской области «Сбер» объявил награду за помощь в поимке налетчика19.07.2024 16:33
Происшествия 19.07.2024 16:33
Под Волгоградом в массовой аварии с китайскими грузовиками погиб человек19.07.2024 16:23
Происшествия 19.07.2024 16:23
На юге Волгограда загорелся цех по производству пакетов: видео19.07.2024 15:34
Происшествия 19.07.2024 15:34
В Урюпинске сгорели два дома19.07.2024 13:29
Происшествия 19.07.2024 13:29
Никто из прохожих не помог: в Волжском камеры засняли жёсткий наезд «Лады» на пенсионерку19.07.2024 10:58
Происшествия 19.07.2024 10:58
Под Волгоградом разыскивают водителя иномарки, сбившего пенсионерку19.07.2024 09:49
Происшествия 19.07.2024 09:49
В больнице Волгограда скончался выпавший из окна годовалый малыш18.07.2024 19:50
Происшествия 18.07.2024 19:50
Под Волгоградом огнеборцы ликвидировали крупное возгорание на площади 700 кв. метров18.07.2024 17:48
Происшествия 18.07.2024 17:48