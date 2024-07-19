Под Волгоградом в массовой аварии с китайскими грузовиками погиб человек

Происшествия 19.07.2024 16:23
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19.07.2024 16:23
Волгоградские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Суровикинском районе, которое произошло сегодня, 19 июля, в 12-20 ч. 19 июля, на 123 км автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский-Луганск». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, столкнулись два грузовика SITRAK и автомобиля «BMW». По предварительным данным, один из грузовиков вылетел на полосу встречного движения.
В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами доставлены двое участников дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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