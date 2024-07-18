В больнице Волгограда скончался выпавший из окна годовалый малыш

Сегодня, 18 июля, скончался годовалый мальчик, который 23 июня выпал из окна пятого этажа в Волгограде. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, за жизнь малыша врачи боролись больше трех недель.

- К сожалению, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в реанимационном отделении, - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после падения ребенка из окна волгоградские следователи начали проверку. В СУ СКР по региону тогда сообщали, что у пострадавшего были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также переломы височно-затылочной кости и основания черепа. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В квартире в момент трагедии с мальчиком находились его мама и бабушка. Однако оставленный ими без присмотра ребенок в обед залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна.

Семья мальчика ранее в поле зрения правоохранительных органов и контролирующих структур ранее не попадала, на специализированном учете не состояла.

Фото из архива V102.RU