



Жители посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области оказались в заложниках непомерных аппетитов частных перевозчиков, обслуживающих местные автобусные маршруты. Как сообщает ИА «Высота 102», на фоне более чем скромных зарплат и пенсий, 15-минутная поездка в переполненной маршрутке обходится сельчанам в баснословные 80 рублей. И это только в одну сторону.

- У меня ребёнок обучается в Жирновском колледже. В образовательном учреждении шестидневная учебная неделя. Ежедневно только на его проезд к учебному заведению я трачу 160 рублей. В году получается где-то 250 учебных дней. В итоге на проезд у меня уходит порядка 40 тыс. рублей – практически двухмесячная зарплата. Это очень чувствительная сумма для нашей семьи. Конечно, ради его будущего мы вынуждены тратить эти деньги, - рассказала журналистам одна из жительниц посёлка Линёво.

В настоящее время мало-мальски современная медицинская и образовательная инфраструктура сосредоточена в районном центре, кроме того здесь находятся и многие коммерческие предприятия, где трудоустроены жители близлежащих к Жирновску посёлков. И если работники скрепя зубы, но всё же могут себе позволить проезд по драконовским ценам, то для граждан из наиболее социально незащищённых групп – это очень чувствительные траты.

- Несколько лет назад мы вообще не знали проблем с ценами на автобус. У нас в районе работала своя автоколонна. Да, периодичность иногда вызывала нарекания у жителей, но цены на проезд были адекватные, более того, школьники, студенты, пенсионеры, ветераны и люди с инвалидностью без проблем пользовались всеми положенными льготами. Сейчас же вместо муниципальных автобусов работают маршрутки. Частники как хотят – так и задирают цены. В открытую говорят, что они работают на себя и могут устанавливать любой тариф. При этом в случае чего угрожают и вовсе оставить наш посёлок без транспортного сообщения, - добавила женщина.

Местные власти признают и наличие проблем с ценами на перевозку пассажиров, и фактическое отсутствие возможности у жителей местных населённых пунктов воспользоваться мерами поддержки государства, однако уверяют, что повлиять на происходящее не могут.

- В Волгоградской области примерно лет 10 назад работало государственное автотранспортное предприятие. Оно содержало автоколонны во многих районах. Одна из них была и у нас в Жирновске. Предприятие работало по регулируемым тарифам и обслуживало наши местные маршруты. К сожалению, несколько лет назад всё кардинально изменилось. Автоколонны в районах по сути были ликвидированы. Мы экстренно были вынуждены искать частных перевозчиков, - рассказал редакции первый заместитель главы администрации Жирновского района Пётр Мармура.

По словам руководителя, в действующей ранее системе всё было довольно просто. Государственное транспортное предприятие получало из бюджета субсидию на организацию работы, а также компенсацию выпадающих доходов при перевозке льготных категорий граждан. После ликвидации районных автоколонн, частники вышли на маршруты по нерегулируемым тарифам, где не действуют никакие льготы.

- Естественно, у нас сразу же пошёл шквал жалоб. Мало того, что с уходом автоколонны цены ощутимо подросли, так ещё и льготы перестали действовать. Мы озабоченность жителей в этом плане полностью поддержали и попытались решить ситуацию. В администрации было организовано совещание, на котором глава поставил бизнесменов перед фактом, что необходимо всё же заходить в регулируемые тарифы и восстанавливать льготы за счёт региональных субсидий, - подчеркнул чиновник.

Однако для разношёрстной компании индивидуальных предпринимателей ведение строгой отчётности и сбор необходимых документов оказался невыполнимой задачей.

- Кто-то изначально не осилил эту процедуру, кто-то начал выполнять все требования, но уже через несколько месяцев столкнулся с задержками при выплате компенсаций и поспешил вернуться на нерегулируемый тариф. Чтобы вы понимали, прямых рычагов воздействия на частных предпринимателей у нас нет. Администрация обращалась в ФАС с просьбой повлиять на происходящее, однако и там нам ничем не смогли помочь. В итоге мы имеем сложившуюся сегодня ситуацию с отсутствием возможности льготного проезда, - добавил Пётр Мармура.

В настоящее время частники заняли по сути монопольное положение на местном рынке общественных пассажирских перевозок, диктуя властям выгодные для себя условия.

- Я вам больше скажу. Маршрут №103 «Жирновск – Линёво» очень выгодное направление. А что? До райцентра, по сути, рукой подать, дорога отремонтирована. При этом в отдалённые населённые пункты мы вынуждены самостоятельно организовывать транспорт. Это непрофильная для администрации деятельность, на которую у нас к тому же и нет финансирования, но мы вынуждены на это идти, чтобы не оставлять наших жителей без транспорта, - отметил руководитель.

При этом подходить к работе с позиций не только извлечения прибыли, но и социальной ответственности бизнесмены категорически не хотят.

в Жирновском районе ситуация характерна для всего региона. Несколько недель назад в редакцию поступила схожая жалоба от жительницы Краснослободска. Горожанка также рассказала, что её сын обучается в колледже в Кировском районе Волгограда и вынужден практически каждый день ездить на учёбу. При этом он также не может воспользоваться никакими льготами из-за того, что населённый пункт связан с районным центром маршрутом № 174, который обслуживает частный перевозчик по нерегулируемому тарифу.

На территории региона на льготный проезд в общественном транспорте могут рассчитывать категории граждан, указанные в ст. 48 Социального кодекса, действующего в области. В частности, поддержка полагается ветеранам боевых действий, инвалидам, пенсионерам, донорам. Школьников в этом списке нет. Районные власти могли бы ввести дополнительные льготы по примеру Волгограда, но опять же, лишь в том случае, если бы на территории района были бы перевозчики, работающие по регулируемым тарифам.

Журналисты ИА «Высота 102» обратились в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с просьбой прокомментировать нежелание частных перевозчиков работать в районах региона по регулируемым тарифам, а также фактическое отсутствие у волгоградцев, проживающих за пределами региональной столицы, возможности использования положенных по закону транспортных льгот.

По информации властей, вопрос организации транспортного обслуживания населения отнесён федеральным законодательством к полномочиям муниципалитетов.

- Мы готовы взаимодействовать с местными органами власти по организации транспортного обслуживания населения. Организация перевозок населения по установленным маршрутам может осуществляться на контрактной основе — между перевозчиком и местной администрацией. В этом случае на маршруте действует регулируемый тариф — т.е. установленный органами власти — с использованием всех льгот, установленных на территории субъекта. Контроль за исполнением контрактов осуществляется местной администрацией, - подчеркнули в облкомдортрансе.

При этом вопрос редакции о причинах, которые заставляют частных перевозчиков массово отказываться от работы в рамках регулируемых тарифов, к сожалению, так и не сыскал ответа. Точно так же, как и просьба журналистов поделиться соображениями о путях выхода из сложившейся ситуации.

Отметим, пока региональные и муниципальные власти разводят руками из-за нежелания частников работать по регулируемым тарифам, транспортная удавка, в которую попали жители волгоградской глубинки, сжимается всё сильнее. При этом отсутствие положенных по закону льгот превращает небольшие сёла и посёлки в изолированные гетто, где не действуют региональные законы, а люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы.