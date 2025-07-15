Золотые руки: в Госдуме планируют ввести новые пошлины для мигрантов





Одновременно с ужесточением контроля за пребыванием иностранцев на территории России в Госдуме задумались о повышении себестоимости пребывания трудовых мигрантов в России. По информации «Парламентской газеты», на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект, вводящий дополнительные пошлины, а также повышающие стоимость уже существующих.

В числе нововведений госпошлины: за переоформление патента – 4,2 тыс. рублей; за продление разрешения на работу – 4,2 тыс. рублей; за выдачу дубликата патента или разрешения -2,1 тыс. рублей.

Также планируется к введению госпошлина за постановку на учёт по месту пребывания – 500 рублей и продление срока временного пребывания – 1 тыс. рублей. С 420 до 1 тыс. рублей должна быть повышена пошлина за регистрацию гастарбайтера по месту жительства.

Отметим, в случае одобрения новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.