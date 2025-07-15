В Волгоградской области обнаружили партию «пожирневшей» молочки





Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на площадке предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области. Как сообщили в ведомстве, производитель из Котельниковского района чудесным образом произвел из 720 килограммов нежирного молока целую партию жирной продукции.

- Установлено, что ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Котельниковская райСББЖ» на площадке физического лица оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, где процент жира в готовой продукции больше, чем в сырье. Так из 720 кг молока с содержанием массовой доли жира 4,1 % выработано 3 кг масла сливочного с содержанием жира 60 %. Кроме того, из данного сырья изготовили: творог (11 кг), сметана (12 кг), и сыр мягкий (80 кг). При расчете количества жира в сырье, жир составил 29,5 кг, а в готовой продукции 43,6 кг, - пояснили в ведомстве.

Исходя из полученных расчетов в готовой продукции жира оказалось значительной больше, чем возможно было произвести.

По факту нарушения права уполномоченного лица оформлять производственные сертификаты ограничены. Предприятию объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.