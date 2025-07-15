Общество

Волгоградцы штурмуют маршрутки и автобусы после остановки трамваев №12

Общество 15.07.2025 09:43
0
15.07.2025 09:43


15 июля в Дзержинском районе Волгограда начала действовать временная схема работы общественного транспорта. Из-за реконструкции трамвайной линии накануне мэрия объявила о приостановке на неопределённый срок работы трамвайного маршрута №12 «Школа №36 – Жилгородок». В результате многим жителям с утра пришлось искать альтернативный транспорт, чтобы добраться на работу.

- На Ангарском утром ажиотаж. Количество людей, ожидающих транспорт, заметно подросло. Маршрутки едут переполненные. Толкаться в салоне хотят далеко не все. Многие, подождав чуть-чуть, вызывают такси, - рассказал журналистам один из пассажиров.

Напомним, ранее власти сообщили, что в связи с приостановкой работы трамваев планируют усилить троллейбусный маршрут №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок». Департамент городского хозяйства также напомнил, что здесь продолжают работать маршрутка №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо» и автобус №2а «Школа № 36 - Детский центр». Также, по расчётам чиновников, свою лепту во избежание транспортного коллапса должны были внести трамвайный маршрут №3 «Ул. КИМ – «Обувная фабрика», маршрут №1 «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская» и электробус №15 «Ул. Тополевая» - «Жилгородок».

Отметим, по информации мэрии, специалисты круглосуточно мониторят обстановку и, в случае необходимости, отдельные маршруты могут быть усилены дополнительным подвижным составом.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.07.2025 11:15
Общество 15.07.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2025 10:35
Общество 15.07.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2025 10:07
Общество 15.07.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2025 09:25
Общество 15.07.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2025 07:22
Общество 15.07.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 21:42
Общество 14.07.2025 21:42
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 20:21
Общество 14.07.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 20:05
Общество 14.07.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 17:08
Общество 14.07.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 16:20
Общество 14.07.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 16:19
Общество 14.07.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 16:06
Общество 14.07.2025 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2025 15:31
Общество 14.07.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 15:22
Общество 14.07.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2025 14:50
Общество 14.07.2025 14:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:15
В СНТ под Волгоградом пропала женщина с латышской фамилиейСмотреть фотографии
10:35
Волгоградцев предупредили о шторме на двое сутокСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде суд над Паком стартует в закрытом режимеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде на Центральной набережной внедорожник наехал на подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Волгоградцы штурмуют маршрутки и автобусы после остановки трамваев №12Смотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области обнаружили партию «пожирневшей» молочкиСмотреть фотографии
09:20
В Камышине 3-летняя девочка выпала с москитной сеткой из окнаСмотреть фотографии
07:22
Золотые руки: в Госдуме планируют ввести новые пошлины для мигрантовСмотреть фотографии
06:28
Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу на юниорском Кубке Европы по дзюдоСмотреть фотографии
21:42
Снайперы «растворились» в волгоградских степяхСмотреть фотографии
21:20
Под Волгоградом лихач на «Ниве» устроил массовое ДТП на парковке у администрацииСмотреть фотографии
20:53
Под Волгоградом нечистоплотного водителя заставили убрать мусор у кладбищаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Стало известно состояние рабочих, пострадавших на заводе под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:05
В Омске простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Еж»Смотреть фотографии
19:25
Браконьера с уловом задержали полицейские на Цимлянском водохранилищеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Навалившая кучу отходов в Волгограде стройкомпания возместила ущерб на полмиллионаСмотреть фотографии
18:14
В центре Волгограда под окнами МКД обнаружили мертвой женщинуСмотреть фотографии
18:10
Юрий Слюсарь назначил снятого с должности генерала Вельможко мэром ВолгодонскаСмотреть фотографии
17:56
Пробелы в законодательстве: о необходимости пересмотра программы ОСВВ заявил член ОП Сергей ЖуковСмотреть фотографии
17:40
«Я год и четыре просидела из-за автобуса»: в Волгограде скандальную пацанку опознали в новой автобусной дракеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Команды «Фас» не было? Число нападений собак на волгоградцев выросло почти вдвоеСмотреть фотографии
16:46
В Билайне рассказали, как правильно пользоваться смартфоном в жаруСмотреть фотографии
16:40
«Ротор» 16 июля проведет открытую тренировку для болельщиков на поле ВГАФКСмотреть фотографии
16:20
На пр. Ленина в Волгограде в разгар дня погасли светофоры, есть первое ДТПСмотреть фотографии
16:19
Отличник здравоохранения РФ Сергей Свердлин скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградский «Ротор» начнет сезон в гостях с ульяновской «Волгой» 19 июля Смотреть фотографии
16:06
Волгоградским водителям напомнили о штрафах за нарушение ПДД на ж/д переездахСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде брошенные электросамокаты начнут эвакуировать на штрафстоянкиСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде участников СВО и членов их семей начали обучать предпринимательствуСмотреть фотографии
15:25
Браконьера с 20 сетями задержали на Цимле под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 