Волгоградцы штурмуют маршрутки и автобусы после остановки трамваев №12





15 июля в Дзержинском районе Волгограда начала действовать временная схема работы общественного транспорта. Из-за реконструкции трамвайной линии накануне мэрия объявила о приостановке на неопределённый срок работы трамвайного маршрута №12 «Школа №36 – Жилгородок». В результате многим жителям с утра пришлось искать альтернативный транспорт, чтобы добраться на работу.

- На Ангарском утром ажиотаж. Количество людей, ожидающих транспорт, заметно подросло. Маршрутки едут переполненные. Толкаться в салоне хотят далеко не все. Многие, подождав чуть-чуть, вызывают такси, - рассказал журналистам один из пассажиров.

Напомним, ранее власти сообщили, что в связи с приостановкой работы трамваев планируют усилить троллейбусный маршрут №10 «Пл. Куйбышева - Жилгородок». Департамент городского хозяйства также напомнил, что здесь продолжают работать маршрутка №98 «Ул. Ткачева – магазин «Эльдорадо» и автобус №2а «Школа № 36 - Детский центр». Также, по расчётам чиновников, свою лепту во избежание транспортного коллапса должны были внести трамвайный маршрут №3 «Ул. КИМ – «Обувная фабрика», маршрут №1 «Ул. КИМ – Ул. Мончегорская» и электробус №15 «Ул. Тополевая» - «Жилгородок».

Отметим, по информации мэрии, специалисты круглосуточно мониторят обстановку и, в случае необходимости, отдельные маршруты могут быть усилены дополнительным подвижным составом.

Фото из архива ИА «Высота 102»