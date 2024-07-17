В Волгограде LADA ушла под землю, заезжая на парковку сетевого магазина





17 июля в Тракторозаводском районе Волгограда автомобиль LADA ушёл под землю. Как сообщает ИА «Высота 102» происшествие случилось у сетевого магазина по адресу ул. Ополченская, д. 22, в тот момент, когда водитель пытался припарковаться.





— Водитель транспортного средства при парковке не поставил автомобиль на ручной тормоз, что привело к скатыванию транспортного средства в разрытие. В течение дня специалисты восстановят ограждение, — рассказали журналистам в «Концессии теплоснабжения».

По информации коммунальщиков, на территории, прилегающей к парковке магазина, производилась замена теплотрассы. На время производства работ специалисты вынуждены были вскрыть асфальтовое покрытие и произвести выемку грунта. Для безопасности окружающих, обновляемый участок был огорожен.

В свою очередь, в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили редакции, что сотрудники ГАИ на место происшествия не вызывались.

Отметим, по окончанию ремонта теплотрассы «Концессиями» запланировано благоустройство данной территории.

Фото: Жесть Волгограда / t.me