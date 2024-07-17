Телеком

Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетей

Телеком 17.07.2024 18:14
0
17.07.2024 18:14


По данным, которые приводят эксперты цифровой экосистемы МТС, за первые шесть месяцев 2024 года волгоградцы приобрели на 36% больше планшетов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом свое предпочтение покупатели отдавали китайским брендам, а расходовали мобильный трафик преимущественно в социальных сетях. 

Лидером по количеству проданных гаджетов в Волгоградской области стал бренд Huawei, продемонстрировав рост на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в число самых продаваемых вошли планшеты Samsung, Redmi и Apple. Чаще всего волгоградцы использовали свои покупки для общения в социальных сетях, просмотра видео и переписок в мессенджерах.

–  Новая волна популярности планшетов – общероссийский тренд, пользователи стали все больше обращать внимание на эти девайсы, поскольку сегодня они обладают обширным набором характеристик и по производительности не уступают ноутбукам, –  прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. 

Изображение создано нейросетью.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
17.07.2024 14:07 Реклама
Телеком 17.07.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.07.2024 10:11 Реклама
Телеком 17.07.2024 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 14:14 Реклама
Телеком 16.07.2024 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.07.2024 10:30 Реклама
Телеком 16.07.2024 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.07.2024 11:47
Телеком 10.07.2024 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 15:25 Реклама
Телеком 09.07.2024 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.07.2024 13:37
Телеком 09.07.2024 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 15:27 Реклама
Телеком 05.07.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.07.2024 11:29 Реклама
Телеком 05.07.2024 11:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.07.2024 16:36 Реклама
Телеком 01.07.2024 16:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 16:13 Реклама
Телеком 28.06.2024 16:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2024 13:49 Реклама
Телеком 28.06.2024 13:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2024 14:28 Реклама
Телеком 26.06.2024 14:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.06.2024 10:10 Реклама
Телеком 26.06.2024 10:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2024 16:00 Реклама
Телеком 24.06.2024 16:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:36
ДТП с вылетевшей девушкой из салона легковушки попало на видео в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:59
Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:48
В двух опустевших хуторах Волгоградской области закрыли два ФАПаСмотреть фотографии
19:41
В Алексеевской ЦРБ назначили нового главврачаСмотреть фотографии
19:24
«Динамо-Синара» проведет второй сбор в СочиСмотреть фотографии
19:04
Иномарка насмерть сбила пенсионерку на обочине в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Новый тренд в ценах на жилье зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетейСмотреть фотографии
17:59
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли стелу в память о защитниках СталинградаСмотреть фотографии
17:22
Жителям Котово завысили плату за отоплениеСмотреть фотографии
16:28
На юге Волгограда смяло легковушку в массовом ДТП с зерновозомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Ошалевшим от солнца волгоградцам пообещали небольшой дождьСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде реорганизуют Центр занятости населенияСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде LADA ушла под землю, заезжая на парковку сетевого магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансистСмотреть фотографии
14:03
В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводомСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде готовность горнополянского путепровода превысила 80%Смотреть фотографии
13:29
«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»Смотреть фотографии
13:17
Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
12:56
Игровой клуб под прикрытием работал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублейСмотреть фотографии
12:11
Налоги в России для богатых повысят с 2025 годаСмотреть фотографии
11:48
Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрамСмотреть фотографии
11:39
Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителейСмотреть фотографии
11:03
Проникшего в Госуслуги афериста задержали волгоградские оперативникиСмотреть фотографии
10:09
Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домовСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылсяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в ВолжскомСмотреть фотографии
 