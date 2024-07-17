Волгоградцы стали чаще покупать планшеты для соцсетей

По данным, которые приводят эксперты цифровой экосистемы МТС, за первые шесть месяцев 2024 года волгоградцы приобрели на 36% больше планшетов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом свое предпочтение покупатели отдавали китайским брендам, а расходовали мобильный трафик преимущественно в социальных сетях.

Лидером по количеству проданных гаджетов в Волгоградской области стал бренд Huawei, продемонстрировав рост на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в число самых продаваемых вошли планшеты Samsung, Redmi и Apple. Чаще всего волгоградцы использовали свои покупки для общения в социальных сетях, просмотра видео и переписок в мессенджерах.

– Новая волна популярности планшетов – общероссийский тренд, пользователи стали все больше обращать внимание на эти девайсы, поскольку сегодня они обладают обширным набором характеристик и по производительности не уступают ноутбукам, – прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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