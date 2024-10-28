Т2 дарит терабайт интернет-трафика покупателям новых iPhone

Телеком 28.10.2024 11:39 Реклама
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28.10.2024 11:39 Реклама
Оператор предоставляет один терабайт интернет-трафика покупателям линеек смартфонов iPhone 16 и iPhone 15 в розничной сети. Предложение станет приятным дополнением к приобретению последних моделей iPhone и позволит оценить их инновационные возможности.
Покупатели iPhone 16 и iPhone 15 в салонах Т2 получат уникальный подарок – терабайт интернет-трафика от T2, которым они смогут пользоваться в течение года. Предложение позволит клиентам опробовать все передовые функции и возможности последних поколений iPhone: смотреть видео в отличном качестве, быстро делиться контентом в социальных сетях, слушать любимую музыку, загружать электронные и аудиокниги, играть в игры, устанавливать новые приложения и делать онлайн-покупки.
Бонус доступен покупателям, являющимся новыми или действующими абонентами Т2 с тарифами «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black или Premium. В программе участвуют все модели линеек iPhone 16 и iPhone 15. Терабайт мобильного трафика пополнит основной пакет интернета при активации промокода, указанного на чеке за покупку смартфона. Активировать бонус нужно до 31 декабря 2024 года, а действует он в течение 12 месяцев.
Приобрести последние версии iPhone с бонусом можно в салонах розничной сети Т2 и на сайте https://t2.ru/shop/devices/smartphones
Фото: Т2
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