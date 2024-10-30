Телеком

Правила кибербезопасности: как «Ростелеком» и Госуслуги защищают граждан в цифровом мире

Телеком 30.10.2024 10:44 Реклама
0
30.10.2024 10:44 Реклама


Два года назад на Госуслугах открылся раздел «Кибербезопасность — это просто!», приуроченный к всемирному месяцу знаний о кибербезопасности. Он стал важным элементом всероссийской программы кибергигиены. Знание и соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволяет предотвратить большую часть атак и существенно снижает риск финансовых потерь для граждан. В разделе размещены статьи, полезные советы и рекомендации по защите от различных типов угроз: от взлома аккаунтов до телефонного мошенничества. Материалы находятся в открытом доступе, что позволяет каждому пользователю Госуслуг ознакомиться с основами кибербезопасности. За два года раздел посетили свыше 3,9 млн человек.
Всероссийскую программу кибергигиены реализуют Минцифры России, «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома» — архитектор комплексной кибербезопасности) и СПбГУТ в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Алексей Чугунов, вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома»:
— Кибербезопасность — это не просто набор технических мер, а настоящая культура цифровой гигиены, которая должна стать нормой для каждого. В свою очередь, миссия «Ростелекома» — сделать эту культуру доступной и понятной для всех. Поэтому проект «Кибербезопасность — это просто!» на Госуслугах — это не только сборник советов, но и возможность для каждого стать киберграмотным и чувствовать себя безопаснее в цифровом мире.
Чтобы минимизировать риски и защитить данные в виртуальном пространстве, а также рассказать о кибербезопасности в первую очередь детям и пожилым людям, которые чаще всего становятся жертвами мошенничества в интернете, на портале опубликованы специальные памятки с важными советами о том, какие данные нельзя раскрывать, а также фразами, выдающими телефонных мошенников. На Госуслугах описаны распространенные мошеннические схемы и даны рекомендации, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные, предусмотрены ответы на часто задаваемые вопросы: «как узнать, что аккаунт взломали?» или «как проверить, не подали ли мошенники заявление от моего имени?». Это дает пользователям возможность оперативно получить необходимую информацию и принять меры еще до обращения в службу поддержки.
Раздел «Кибербезопасность — это просто!» стал важным шагом в повышении уровня информированности пользователей Госуслуг о киберугрозах и способах защиты от них.
Где еще узнать о правилах кибербезопасности: 
Проверить навыки защиты от киберугроз и узнать, как оградить от них себя и свою семью можно также на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. В разделе «Безопасность в интернете» в доступной форме изложены основы кибергигиены: за какими данными охотятся мошенники, как происходит утечка информации и как защититься от цифровых угроз. После прочтения материалов можно проверить себя, ответив на вопросы теста.
Для обеспечения безопасности в цифровой среде эксперты «Солара» разработали специальные обучающие материалы и программы по цифровой гигиене. Эти ресурсы регулярно используются для обучения безопасному использованию информационных технологий. Они помогают надежно защищать личные данные, распознавать хакерские атаки и другие киберугрозы. 
Так, в проекте «КиберЗОЖ» пользователи найдут основные правила и полезные советы для защиты персональных данных в интернете. Проект «Кибербуллинг» нацелен на подростков и освещает проблему интернет травли. Он учит тому, как противостоять оскорблениям в сети, отличить кибербуллинг от дружеской шутки и самому не оказаться в роли агрессора. Проект «Выучи свою роль» — это сборник сценариев диалога с телефонными мошенниками для противостояния самым популярным схемам обмана. Проект «Прокачай скилл защиты» разработан специально для любителей онлайн игр: он наглядно объясняет, как избежать кражи аккаунта и обезопасить компьютер от вируса.
«Ростелеком» разрабатывает цифровые решения и сервисы, охватывающие весь жизненный цикл: от раннего детства до глубокой старости, а также активно популяризирует правила кибербезопасности. Особое внимание компания уделяет обеспечению безопасности детей и подростков, как наиболее уязвимой категории интернет-пользователей.
Из специального онлайн-курса «Ростелекома» для родителей «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+) взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле и домогательствам в Сети, что такое шерентинг и как защитить личные данные ребенка в интернете, чем опасны тренды и челленджи в соцсетях, а также к чему приводит интернет-зависимость.
Всё, что важно знать детям и взрослым о безопасности в интернете популярно изложено в книге по кибербезопасности «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», изданной компанией «Ростелеком».
Подробнее обо всех проектах «Ростелекома» по кибербезопасности для детей и взрослых можно в разделе «Киберграмотность» на сайте провайдера.
Фото: Ростелеком
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.10.2024 11:39 Реклама
Телеком 28.10.2024 11:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2024 15:23 Реклама
Телеком 25.10.2024 15:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2024 11:43 Реклама
Телеком 25.10.2024 11:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2024 10:59 Реклама
Телеком 25.10.2024 10:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2024 13:04 Реклама
Телеком 24.10.2024 13:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.10.2024 14:53 Реклама
Телеком 23.10.2024 14:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.10.2024 10:28 Реклама
Телеком 18.10.2024 10:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.10.2024 17:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.10.2024 16:14
Телеком 16.10.2024 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.10.2024 10:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 10:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.10.2024 09:47
Телеком 14.10.2024 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2024 12:52
Телеком 11.10.2024 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2024 10:18 Реклама
Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.10.2024 09:13 Реклама
Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:25
Бочаров обозначил требующие внимания вопросы здравоохранения регионаСмотреть фотографии
12:14
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»Смотреть фотографии
11:46
Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и КрасновуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млнСмотреть фотографии
11:10
Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорамиСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом обнаружили останки красноармейца-артиллеристаСмотреть фотографии
10:44
Правила кибербезопасности: как «Ростелеком» и Госуслуги защищают граждан в цифровом миреСмотреть фотографии
10:15
Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбораСмотреть фотографии
09:41
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:33
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибникаСмотреть фотографии
08:54
В Волгоградскую область зовут вахтовиков на зарплату в 164 тысячиСмотреть фотографии
08:19
Под Волгоградом задержали дальнобойщика, проигравшего «морковные» деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:11
Под Волгоградом браконьер загнал до смерти трех сайгаковСмотреть фотографии
22:14
Глава района Волгоградской области пошла на второй срокСмотреть фотографии
21:37
Температурное пике ожидает волгоградцев в начале ноябряСмотреть фотографии
20:55
Мошенники угрожают волгоградцам арестом имуществаСмотреть фотографии
20:14
Под Волгоградом похоронили смертельно раненого в Курской области военногоСмотреть фотографии
19:32
Волгоградская облдума готовится к перебоям напряжения за 2 млнСмотреть фотографии
18:59
Лихой поворот таксиста в авто конкурента попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в ВолжскомСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
18:07
Дорожники сооружают щиты на волгоградских трассахСмотреть фотографии
18:05
«Не в моей компетенции»: под Волгоградом главу поселения укорили в отказе помочь с похоронами погибших на СВОСмотреть фотографии
17:21
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высоткиСмотреть фотографии
16:14
Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
15:30
Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимстваСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде первокурсник на BMW устроил дрифт и езду по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Цыгану, сорвавшему погон с полицейского, вынесли приговор в ИловлеСмотреть фотографии
 