Игровой клуб под прикрытием работал в Волгограде

Трое жителей Волгограда подозреваются в организации азартных игр в подпольном игровом клубе, который работал под прикрытием рекламного агентства. Об этом V102.RU сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По ее словам, игорное заведение принимало посетителей в Краснооктябрьском районе.





Организовал нелегальный бизнес 29-летний местный житель. Ему помогали вести дела две девушки. Роли меду сообщниками были четко распределены. Они отвечали за хозобеспечение игрового клуба, вели бухгалтерию, учет и инкассацию денег, которые здесь спускали игроки.

Работу заведения пресекли в ходе совместной операции сотрудники полиции и следователи. Изъято 20 игровых автоматов и различное техническое оборудование, черновая бухгалтерия и денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием сети Интернет, совершенных организованной группой). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области