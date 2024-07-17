Происшествия

Игровой клуб под прикрытием работал в Волгограде

Происшествия 17.07.2024 12:56
0
17.07.2024 12:56


Трое жителей Волгограда подозреваются в организации азартных игр в подпольном игровом клубе, который работал под прикрытием рекламного агентства. Об этом V102.RU сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По ее словам, игорное заведение принимало посетителей в Краснооктябрьском районе. 



Организовал нелегальный бизнес 29-летний местный житель. Ему помогали вести дела две девушки. Роли меду сообщниками были четко распределены. Они отвечали за хозобеспечение игрового клуба, вели бухгалтерию, учет и инкассацию денег, которые здесь спускали игроки.

Работу заведения пресекли в ходе совместной операции сотрудники полиции и следователи. Изъято 20 игровых автоматов и различное техническое оборудование, черновая бухгалтерия и денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием сети Интернет, совершенных организованной группой). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.07.2024 11:03
Происшествия 17.07.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 09:58
Происшествия 17.07.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2024 09:56
Происшествия 17.07.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 20:01
Происшествия 16.07.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 19:27
Происшествия 16.07.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 18:59
Происшествия 16.07.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 18:02
Происшествия 16.07.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 16:24
Происшествия 16.07.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 15:54
Происшествия 16.07.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 14:02
Происшествия 16.07.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 10:45
Происшествия 16.07.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 10:26
Происшествия 16.07.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2024 06:37
Происшествия 16.07.2024 06:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 15:40
Происшествия 15.07.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2024 15:20
Происшествия 15.07.2024 15:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгоградской области скоропостижно скончался чиновник-финансистСмотреть фотографии
14:07
Tele2 запустила игру в мобильном приложении для любителей «тапать хомяка»Смотреть фотографии
14:03
В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводомСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде готовность горнополянского путепровода превысила 80%Смотреть фотографии
13:29
«Ротор» проведет открытую тренировку на «Зените»Смотреть фотографии
13:17
Суд поставил точку в распаде бизнес-империи экс-депутата Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
12:56
Игровой клуб под прикрытием работал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области благоустроят Россошки за 17 млн рублейСмотреть фотографии
12:11
Налоги в России для богатых повысят с 2025 годаСмотреть фотографии
11:48
Лаборатория ВТЗ будет проверять качество сырья и продукции по дополнительным параметрамСмотреть фотографии
11:39
Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителейСмотреть фотографии
11:03
Проникшего в Госуслуги афериста задержали волгоградские оперативникиСмотреть фотографии
10:09
Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домовСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода на ул. Пражской и скрылсяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:56
В ГАИ рассказали подробности столкновения Hyundai Sonata и Mazda 3 в ВолжскомСмотреть фотографии
09:16
Волгоградец до смерти забил родного отцаСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцам выписывают штрафы за самовольное подключение к электросетямСмотреть фотографии
08:08
«Черные» ассенизаторы слили нечистоты в Волго-Ахубинской поймеСмотреть фотографии
07:10
Волгоградец обманом вогнал в кредитную кабалу подругу ради AudiСмотреть фотографии
06:30
Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессиюСмотреть фотографии
22:10
Минэнерго РФ: приостановка Ростовской АЭС не сказалась на потребителях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
«Концессии» досрочно смонтировали водопровод в Краснооктябрьском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:43
После публикации ИА «Высота 102» в Городищенском районе взяли на карандаш 13 незаконных свалокСмотреть фотографии
20:01
«Они принимали его за своего»: в Волгограде отравление собак догхантером попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Капот разлетелся вдребезги: в Волжском произошло жуткое ДТП на ул. НабережнойСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде двое детей покалечились после прыжков с вышки в рекуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградского коммерсанта осудили за стрельбу по ногам делового партнераСмотреть фотографии
18:02
Водитель «буханки» сгорел после столкновения с фурой на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Урюпинске потушили условный пожар на нефтебазеСмотреть фотографии
 