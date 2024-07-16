Происшествия

Водитель «буханки» сгорел после столкновения с фурой на трассе под Волгоградом

Происшествия 16.07.2024 18:02
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16.07.2024 18:02


В Дубовском районе Волгоградской области в огне погиб водитель автомобиля «УАЗ», который загорелся после столкновения с большегрузом Mercedes. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла сегодня, 16 июля, днем на 593 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».



По предварительной информации, в 13:40 водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу перед приближающейся фурой. После столкновение произошло возгорание. Водитель в результате ДТП скончался на месте. 

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Работают следственно-оперативная группа, экипажи Госавтоинспекции, - пояснили в региональном главке МВД. - Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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