Экономика

Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессию

Экономика 17.07.2024 06:30
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17.07.2024 06:30


В Волгоградской области продолжается ощущаться дефицит рабочей силы. В первом полугодии 2024 года количество вакансий в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, сообщает V102.RU со ссылкой на hh.ru. Только с начала этого года в регионе было отрыто почти 83 тыс. вакансий, а прямо сейчас - почти 17 тыс. 
Больше всего вакансий в настоящее время  в Волгоградской области размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – почти 1 500, на втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1300), на третьем – операторы call-центра (почти 1000 предложений), на четвёртом – водители (более 680 предложений). Завершают топ-5 повара, пекари и кондитеры (430 вакансий).
Мало того, что эти специалисты крайне востребованные, так и ещё и одни из самых дефицитных в стране и регионе – так, индекс конкуренции, т.е. количество резюме на вакансию, который  должен быть в диапазоне от 4 до 8, почти по всем этим специальностям  меньше 3 резюме на вакансию. А по поварам и продавцам он вообще меньше 1.
 

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