Волгоградские работодатели назвали самую дефицитную профессию





В Волгоградской области продолжается ощущаться дефицит рабочей силы. В первом полугодии 2024 года количество вакансий в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, сообщает V102.RU со ссылкой на hh.ru. Только с начала этого года в регионе было отрыто почти 83 тыс. вакансий, а прямо сейчас - почти 17 тыс. В Волгоградской области продолжается ощущаться дефицит рабочей силы. В первом полугодии 2024 года количество вакансий в регионе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, сообщает V102.RU со ссылкой на hh.ru. Только с начала этого года в регионе было отрыто почти 83 тыс. вакансий, а прямо сейчас - почти 17 тыс.

Больше всего вакансий в настоящее время в Волгоградской области размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – почти 1 500, на втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1300), на третьем – операторы call-центра (почти 1000 предложений), на четвёртом – водители (более 680 предложений). Завершают топ-5 повара, пекари и кондитеры (430 вакансий). Больше всего вакансий в настоящее время в Волгоградской области размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – почти 1 500, на втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1300), на третьем – операторы call-центра (почти 1000 предложений), на четвёртом – водители (более 680 предложений). Завершают топ-5 повара, пекари и кондитеры (430 вакансий).