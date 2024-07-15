Главный тренер «Ротора» оценил трудовую победу над «Шинником»





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 14 июля, на послематчевой пресс-конференции прокомментировал выездную победу над ярославским «Шинником» со счетом 1:0 в стартовом туре Первой лиги, сообщает V102.RU.

- Сложнейшая игра и такая трудовая победа. Два разных тайма получились. Объективно, в первой половине мы выглядели чуть посвежее. Во втором тайме «Шинник» нас придавил. Но я думаю, что так априори должно было быть. Мы хотели добиться положительного результата. В последние 15 минут перестроились в схему 5-4-1. Ярославский клуб начал хорошо вскрывать наши фланги по штрафной. Мы решили усилить позиции на краях дополнительным игроком, чтобы ребята по всей ширине успевали перемещаться. Если мы добились положительного результата, то правильно все сделали.«Шинник» во втором тайме очень понравился, играющая команда. А мы, надо отдать должное, хорошо оборонялись. Очень рады выигрышу. Всегда приятно начинать с победы чемпионат,- прокомментировал удачный старт волгоградцев специалист.

Также наставник сине-голубых рассказал, какое влияние на игру оказала жаркая погода.

- Тут не может быть ни в чью пользу жара. Наверное, то, что мы забили первыми гол, то разрушать всегда легче, чем созидать. Все в равных условиях. Может быть, где-то в концовке второго тайма футболисты «Шинника» начали ошибаться и пошли неточные передачи. Я думаю, что это связано с такой погодой, - считает Бояринцев.

Главный тренер «Ротора» заявил, что еще рано говорить о конкретных целях на нынешний сезон в Первой лиге.

- У нас был такой короткий подготовительный период, что мы приехали сюда сразу со сборов в Новогорске. С руководством еще глобально не сидели и не обсуждали. Для команды-дебютанта основная задача — это создать хороший и боеспособный коллектив. А к зимнему перерыву можно будет больше сделать для команды и ставить какие-то задачи. Поэтому мы сейчас приедем в Волгоград и там уже будем вместе с командой встречаться с руководством. Более детально обсудим дальнейшие планы на период в осенней части чемпионата, - сказал рулевой волгоградского клуба.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / VK.com (архив)