Происшествия

«Деньги давай»: в Волгограде крепкого мужчину задержали за разбой с ножом в магазине

Происшествия 13.07.2024 12:29
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13.07.2024 12:29




Полицейские задержали в Волгограде 44-летнего безработного, который подозревается в совершении разбойного нападения с ножом на продавца продуктового магазина, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Преступление записала камера наблюдения. Крепкий мужчина сначала зашел в магазин, а потом решился на разбой. Он угрожал женщине-продавцу ножом, держал ее за волосы и говорил: «Деньги давай».

Добычей разбойника стали 15 тысяч рублей, которые он забрал из кассы.

Преступление было совершено 12 июля в продуктовом павильоне, расположенном на улице им. Рихарда Зорге. Задержанный во всем сознался. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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