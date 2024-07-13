Происшествия

Ребенок с велосипедом попал под колеса иномарки под Волгоградом

Происшествия 13.07.2024 09:42
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13.07.2024 09:42




Девятилетний мальчик пострадал в результате дорожного происшествия, которое случилось в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном напротив строения №79 по проспекту Дружбы, накануне днем Mitsubishi Outlander сбил ребенка.

ДТП попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что мальчик был не один, а с взрослым мужчиной. Оба с велосипедами готовились перейти дорогу, но мужчина остановился перед приближающимся автомобилем, а мальчик шагнул на проезжую часть.

Взрослый не успел предотвратить столкновение. Иномарка протащила ребенка с велосипедом пару метров и остановилась. Мальчик после происшествия смог встать и подойти к мужчине.

В главке отметили, что ребенка с места ДТП доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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