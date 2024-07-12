Расследования

Бастрыкин откликнулся на мольбы жителей Котово о воде

Расследования 12.07.2024 20:21
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12.07.2024 20:21


Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности при водоснабжении жителей Котово Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в следственном управлении ведомства, поводом стали сообщения в СМИ о новых жалобах котовчан, измученных постоянными авариями на водопроводе.  Кроме того, жители отмечают, что не владеют информацией о ходе строительства нового водопровода, средства на который, по мнению заявителей, могли использоваться не по назначению.
Следственными органами СК России по Волгоградской области уже расследуется уголовное дело о халатности. Новая информация будет доведена до главы СК.
Напомним, как сообщало V102.RU, за последние два дня в Котово произошли две аварии на водопроводе. Жители доведены до отчаяния – люди в июльское пекло не могут ни искупаться, ни постирать. В некоторых домах вода отсутствует уже около двух недель. При этом власти не отчитываются перед жителями о ходе строительства нового водопровода, на который осенью прошлого года было выделено около 700 млн рублей.
Фото Единый портал ЖКХ г.Котово и Котовского района t.me

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