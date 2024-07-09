В Волгоградской области за неделю утонули 7 мужчин и женщина

Происшествия 09.07.2024 14:52
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09.07.2024 14:52
Ужасной статистикой поделились с V102.RU в СУ СК по Волгоградской области. Только за первую неделю июля в регионе утонули восемь человек – семь мужчин и одна женщина в возрасте от 27 до 56 лет. Все они погибли на реках и в прудах Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Калачевского, Среднеахтубинского, Урюпинского районов, а также Волжского. Только за один день, как сообщало V102.RU, отдых на воде унес жизни двоих жителей региона.
Следственное управление по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности на водных объектах.
- Каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и жизни других. Плавание в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование предупреждающих знаков, отсутствие спасательных средств - все это может стать причиной трагедии. Помните о том, что небрежность на водных объектах приводит к серьезным последствиям, - подчеркнули в ведомстве.
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