Двое мужчин утонули в Волгоградской области за одни сутки





В Среднеахтубинском и Городищенском районах Волгоградской области утонули двое мужчин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Оба несчастных случая произошли в минувшие выходные.

Так, по информации собственных источников информагентства, в затоне Волги – в нескольких километрах от села Верхнепогромное Среднеахтубинского района – был обнаружен накануне труп 56-летнего жителя города Волжского.

7 июля вечером из пруда Уваровский в рабочем поселке Городище извлекли тело 42-летнего мужчины.

Напомним, накануне сообщалось о гибели жителя Волгоградской области на пляже хутора Бобры.