Под Волгоградом мужчина утонул на глазах очевидцев

Трагическое происшествие в заливе Волги в Волгоградской области произошло с 37-летним местным жителем. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, накануне он купался вблизи насосной станции на окраине села Песковатка в Дубовском районе и утонул.

– Все произошло на глазах очевидцев. Они смогли вытащить мужчину на берег. Пострадавший находился в бессознательном состоянии и признаков жизни не подавал, – рассказал собеседник агентства.

Известно, что утонувший мужчина проживал в селе Песковатка и нигде не работал.

Напомним, что сегодня, 9 июля, в СУ СК России по Волгоградской области сообщили пугающую статистику. С начала июля – за семь дней – в регионе утонули восемь человек: семь мужчин и женщина.