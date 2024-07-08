Общество

Семьям погибших при взрыве на КНС волгоградцев окажут помощь

Общество 08.07.2024 20:52
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08.07.2024 20:52


В Волгограде «Концессии водоснабжения» возьмут на себя расходы по организации и проведению похорон погибших при взрыве на насосной станции в Красноармейском районе. Об этом  в компании сообщили сегодня, 8 июля. Помощь будет оказана семьям и тех работников, поиск которых еще продолжается. 

В ходе встречи с родственниками погибших в результате взрыва работников руководители ООО «Концессии водоснабжения» выразили искренние соболезнования и заверили, что со стороны компании готовы оказать максимальную помощь.

Напомним, на юге Волгограда накануне днем взорвалась насосная станция. Сам момент взрыва на КНС зафиксировали  камеры уличного наблюдения

В СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело, озвучена предварительная причина ЧП, установлены личности погибших. 

Сегодня стало известно, что накануне взрыва погиб рабочий во время профилактического осмотра оборудования. 

Фото: администрация Волгограда 

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