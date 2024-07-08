На волгоградской КНС накануне взрыва погиб рабочий





В Красноармейском районе Волгограда накануне взрыва на канализационно-насосной станции №4 произошел другой трагический случай, в результате которого скончался один из работников. По предварительным данным, мужчина пренебрег правилами безопасности и не использовал средства индивидуальной защиты.

По официальной информации, гибель работника произошла во время профилактического осмотра оборудования КНС-4 днем 5 июля.

– К месту происшествия были вызваны все необходимые службы, но, к сожалению, работник скончался. По данному факту проводится проверка. Руководство и сотрудники ресурсоснабжающей организации оказывают полное содействие следственным органам. Также будет оказана вся необходимая помощь семье погибшего, – сообщили в «Концессиях водоснабжения».

В настоящее время на КНС-4 продолжают работать специалисты после взрыва, прогремевшего 6 июля. Глава Волгограда Владимир Марченко сообщил о решении строить дублирующую обводную ветку. При этом, по решению властей, сама станция будет демонтирована.

Ранее сообщилось о гибели двух человек во время взрыва, их личности уже установлены. Еще троих рабочих, которые заступили на смену 6 июля, пока не обнаружили.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области