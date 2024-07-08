Происшествия

На волгоградской КНС накануне взрыва погиб рабочий

Происшествия 08.07.2024 18:07
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08.07.2024 18:07


В Красноармейском районе Волгограда накануне взрыва на канализационно-насосной станции №4 произошел другой трагический случай, в результате которого скончался один из работников. По предварительным данным, мужчина пренебрег правилами безопасности и не использовал средства индивидуальной защиты. 

По официальной информации, гибель работника произошла во время профилактического осмотра оборудования КНС-4 днем 5 июля. 

К месту происшествия были вызваны все необходимые службы, но, к сожалению, работник скончался. По данному факту проводится проверка. Руководство и сотрудники ресурсоснабжающей организации оказывают полное содействие следственным органам. Также будет оказана вся необходимая помощь семье погибшего, – сообщили в «Концессиях водоснабжения». 

В настоящее время на КНС-4 продолжают работать специалисты после взрыва, прогремевшего 6 июля. Глава Волгограда Владимир Марченко сообщил о решении строить дублирующую обводную ветку.  При этом, по решению властей, сама станция будет демонтирована. 

Ранее сообщилось о гибели двух человек во время взрыва, их личности уже установлены. Еще троих рабочих, которые заступили на смену 6 июля, пока не обнаружили. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

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