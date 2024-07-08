В Волгограде мужчина упал с высоты 16-этижного дома





В Волгограде тело молодого мужчины обнаружили возле высотного дома в Ворошиловском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», трагедия произошла накануне, 7 июля, по адресу: ул. Буханцева, 40.

На момент обнаружения, по информации экстренных служб, житель Волгограда был уже мертв. По предварительным данным, причиной его смерти стало падение с высоты 16-этажного дома.

– Вероятнее всего, смертельные травмы мужчина получил, упав с технического этажа многоквартирного дома, – уточняют источники информационного агентства.

По имеющимся сведениям, личность погибшего установлена. Ему было 38 лет.